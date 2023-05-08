Якщо ваш Wi-Fi роутер знаходиться в цій кімнаті, то інтернету ви не дочекаєтеся: перемістіть його негайно

Розташування маршрутизатора може значно впливати на прийом Wi-Fi у вашому будинку.

Іноді сигнал Wi-Fi роутера не є оптимальним. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, майте на увазі, що розташування маршрутизатора є ключовим елементом для гарного з’єднання в будинку. Щоб максимально використовувати швидкість вашого маршрутизатора, ми радимо вам не розміщувати його у певному місці.

Щоб сигнал Wi-Fi добре приймався, пристрій потрібно розмістити так, щоб його хвилі розподілялися рівномірно по всьому будинку, пише santeplus. І якщо є одне місце, куди його не слід ставити, то це кухня.

Чому не варто ставити Wi-Fi роутер на кухні

Все тому, що в цій кімнаті знаходяться пристрої, які заважають сигналу, що випромінюється маршрутизатором. Це особливо стосується мікрохвильової печі, яка може раптово обмежити або навіть перервати з’єднання, коли ви розігріваєте блюдо.

Крім того, електроніка не є єдиною потенційною перешкодою для прийому сигналу Wi-Fi, оскільки іншим джерелом перешкод є метал. Матеріал, з якого виготовлено багато побутових приладів, включаючи духовки, пральні машини та холодильники.

Таким чином, кухня – дуже несприятливе приміщення для працездатності роутера. Найкраще розміщувати його в центральній кімнаті будинку та тримати якомога далі від предметів та перешкод.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно відключати на телефоні Wi-Fi, коли ви поза домом. Це недогляд може дорого вам обійтися.