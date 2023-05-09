Телефон швидко розряджається через ці 3 поширені помилки: позбавтеся їх і ваш гаджет буде "здоровішим"

Поради, як зберегти автономність телефону на довше

Коли ми говоримо про мобільні телефони, всі знають, що батарея залишається одним з основних компонентів цього пристрою. Однак, на жаль, багато хто схильний нехтувати її обслуговуванням. Адже зіпсувати свій гаджет дуже легко – особливо завдяки деяким шкідливим звичкам.

У більшості сучасних смартфонів акумулятор літій-іонний. Він безумовно, набагато ефективніший і витриваліший за старі акумулятори, проте він не вічний і має обмежену кількість циклів зарядки, пише santeplus. Уникайте цих шкідливих звичок, і ваш телефон більше не буде швидко розряджатися.

Чому телефон швидко розряджається

Нічна зарядка

Насамперед фахівці рекомендують ніколи не спати з мобільним телефоном у ліжку. Завжди тримайте його якомога далі від подушки. Мало, вночі він може перегрітися та викликати іскру. Це дуже рідко, але ризик все ж таки існує.

Окрім можливої побутової аварії, рефлекторно заряджати смартфон усю ніч також небезпечно для акумулятора. Навіть при 100% акумулятор продовжує отримувати струм і тому з часом може стати непридатним.

Зарядка у чохлі

Чохол для мобільного телефону – незамінний аксесуар, який щодня захищає його від випадкового падіння або найменшого удару, а також від тріщин та подряпин. Але зарядка смартфона в чохлі також є однією з багатьох навичок, які, на жаль, руйнують акумулятор вашого мобільного телефону.

Заряджання смартфона в чохлі значно підвищує його температуру. І корпус поглинає це додаткове тепло. Перегрів чинить тиск на акумулятор і згодом може сприяти скороченню терміну його служби.

Повна розрядка в нуль

Якщо ви дозволите акумулятору повністю або майже повністю розрядитись, ви скоротите термін його служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів.