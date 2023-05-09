Недооцінювати не варто: західні експерти розповіли, чим окупантам цінний 75-річний танк

Експерти назвали як мінімум два фактори на користь техніки окупантів

Радянський танк Т-55, що виробляється з 1958 року, може виявитися досить корисним у застосуванні для окупантів, хоча цей крок є вимушеним через величезні втрати в людях і техніці.

Про це повідомляє сайт CNN, додаючи, що тому є кілька причин, у тому числі – масовість цього танка, яких було випущено понад 20 тисяч одиниць, дешевизна та простота у використанні.

Звичайно, за словами історика Джона Делані, старшого куратора Імперського військового музею (IWM) у Даксфорді, Кембридж, у прямому бою із сучасними танками НАТО Т-55 приречені на знищення з відстані понад 3 км, але таких боїв уже не буде.

За його словами, швидше за все, танки Т-55 будуть використовуватися тільки для оборони, для чого їх будуть вкопувати в землю по вежі, що може стати в нагоді для статичних ділянок оборони.

На думку ж Роберта Лі, колишнього морського піхотинця США, нині старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики, що базується в США, Т-55 не обов’язково вкопуватимуть у землю. Його можуть розмістити в тилу і використовувати як самохідну артилерію, вважає екс-морпіх.

Головними плюсами Т-55 для окупантів Джон Делані бачить простоту їх використання та підготовки екіпажу.

"Якщо до вашої армії надходить багато призовників, як зараз сталося в російській армії, вам буде простіше і швидше навчити людей використовувати їх, ніж використовувати сучаснішу бойову модель танка. Його дійсно легко обслуговувати, а з призовною армією це те, що вам потрібно, ви шукаєте можливість підтримувати наявну техніку у робочому стані", — сказав Делані.

У той же час Тревор Тейлор, директор програми "Оборона, промисловість і суспільство" Королівського інституту об’єднаних служб, упевнений, що зіткнення Т-55 із сучасними танками НАТО завдасть окупантам величезних втрат.

"Це крок відчаю — використовувати зброю такого зразка. Якщо у вас є велика відкрита місцевість, і ви б’єтеся з великим броньованим танком на просторих землях, то це явно невигідно", — так оцінив шанси Т-55 на перемогу у зіткненні з танками НАТО Тревор Тейлор.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому танки НАТО набагато сильніші навіть за сучаснішу танкову техніку окупантів.