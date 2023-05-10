Чим загрожує постійне використання мобільних даних на телефоні: названі несприятливі наслідки

Є певні переваги у відключенні мобільних даних на ніч

Мобільне підключення до інтернету стало життєво важливим для більшості людей, і це зрозуміло з огляду на те, що телефон ніколи не залишає нас. Проте, проблема з таким інтенсивним використанням полягає в тому, що воно може мати несприятливі наслідки для телефону.

На відміну від з’єднання WIFI, яке потребує фізичної близькості до точки доступу, мобільні дані дають можливість залишатися підключеним до інтернету у будь-який час та місце, проте в деяких випадках таке постійне використання може стати недоліком, пише santeplus. Фахівці відзначають, що бажано на ніч мобільні дані все ж таки відключати.

Навіщо вимикати передачу даних мобільного телефону на ніч

Одним з несприятливих наслідків постійно включених мобільних даних є швидка розрядка телефону. Тому заради економії заряду вам слід подумати про відключення мобільного інтернету, коли ви не користуєтеся смартфоном, а особливо вночі.

Можливо, ви цього не знаєте, але якщо залишити мобільні дані увімкненими, це призведе до підвищеного енергоспоживання, оскільки ваш телефон постійно шукає сигнал. Адже навіть коли ви не використовуєте активно свій пристрій, програми на ньому продовжують працювати у фоновому режимі. Вони завантажують дані, включаючи автоматичні оновлення та сповіщення.

Ну і плюс до всього – ви заощадите самі мобільні дані, які найчастіше у пакетах від різних операторів зв’язку лімітовані.

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