Так робити не потрібно: розвіяно популярний міф про економію заряду телефону

Багато хто з нас звик закривати одні й ті ж програми по кілька разів на день, хоча це не найкраще рішення

Більшість користувачів стурбовані питанням економії заряду мобільного телефону. Наші гаджети розряджаються з різних причин, у тому числі через популярні програми. Однак закривати і відкривати застосунок, який ви часто використовуєте, кілька разів на день, не варто.

Думка про те, що потрібно щоразу виходити із додатку, є поширеним міфом. Не турбуйте себе закриттям програм, пише macworld.com.

Користувачі, як правило, закривають застосунки, які не використовують, оскільки це здається логічним способом зберегти повну батарею. Однак, як виявилось, це не ефективно. Як пояснив ще в 2014 році геній Apple Store Скотті Лавлесс, у разі виходу з програми ви немов виймаєте її з оперативної пам’яті. Це означає, що коли ви знову відкриєте додаток, iPhone повинен завантажити його назад в пам’ять. Такі маніпуляції несуть навантаження на акумулятор. У компанії неодноразово підтверджували, що закриття додатків ніяк не впливає на час автономної роботи.

Додамо, що правило стосується не лише iPhone, а й мобільних телефонів на платформі Android. Програми дійсно забирають заряд батареї, але ви можете втратити ще пару дорогоцінних відсотків, якщо їх закривати і знову відкривати по кілька разів на день.

Раніше "Телеграф" публікував топ-15 додатків на смартфоні, які "крадуть" заряд. Деякі з цих програм ви можете точно видалити.