Гірше за людину-павука: японці винайшли "лякаючі" допоміжні роборуки (відео)

Установка складається з базового блоку та шести роботизованих кінцівок з "долонями" або клешнями.

Поки в Україні створюють гідного супротивника російському бойовому роботу, японці пішли ще далі і вирішили втілити в житті героїв деяких "кошмарних" фільмів у вигляді людини-павука, восьминога-вбивці тощо.

Зокрема, команда японських розробників із Токіо створила допоміжний гаджет JIZAI ARMS – рюкзак зі слотами для кріплення шести багатофункціональних роботизованих кінцівок.

Установка складається з базового блоку та шести роботизованих кінцівок з двома типами наконечників: долоня або клешня.

Вважається, що людина зможе використовувати її у всіляких сферах життя — у будівництві, проектуванні, медицині. На крайній випадок – в експериментах із тритієм та термоядерним синтезом.

"Ми спробували створити систему, яка дозволить будь-кому стати цифровим кіборгом і може бути широко прийнята у повсякденному житті. Дослідники, дизайнери та інженери об’єдналися для спільного створення естетично цілісного організму", — пояснили вчені.

Маса базового блоку-рюкзака становить 4,1 кілограма, а загальна вага системи разом із чотирма під’єднаними руками сягає 14 кілограмів. Поки що японські інженери допрацьовують винахід, оскільки використання щупалець не налагоджено і вимагає спеціального зовнішнього контролера, а для складних завдань потрібно кілька операторів.

У той же час скептики сподіваються, що "темні сили" не наділять цей винахід штучним інтелектом, за допомогою якого власники такого рюкзака зможуть перетворюватися на потенційну загрозу для людства.

Раніше повідомлялося про те, що вченими було створено робот, який має заповнити нестачу фізичної сили.