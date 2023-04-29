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Битва "термінаторів". Україна створила гідного супротивника російському бойовому роботу (відео)

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Битва "термінаторів". Україна створила гідного супротивника російському бойовому роботу (відео)

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Російсько-українська війна стала справжнім проривом у сфері бойового застосування безпілотних бойових засобів і за повітряними та надводними дронами на фронтах з’являються сухопутні бойові роботи.

Як розповів на своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігал Левін, новий український бойовий робот, наразі без офіційної назви, вже проходить випробування і незабаром стане відчутною підмогою для української піхоти.

Бойовий робот для ЗСУ

Апарат оснащений туреллю з великокаліберним кулеметом 14,5 мм і боєкомплектом у 200 набоїв, також робот може похвалитися деякою автономністю — він здатний працювати дві доби без підзарядки, а також вміє плавати.

Зазначимо, що перші зразки роботів ще у 2018-му році показувала компанія Global Dynamics зі Львова, яка пропонувала два бойові роботи — "Ironclad" та "Hound". Так, "Ironclad" мав броню і міг нести кулемет калібром 7,62 мм із боєзапасом у 1000 набоїв, а "Hound" міг перевозити до 600 кг вантажу.

Окупанти раніше похвалилися роботизованою наземною платформою "Маркер", який може озброюватися кулеметами, РПГ, а в останньому варіанті, як стверджують у Росії, ще й протитанковими ракетами. А поранений у сідницю екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін навіть заявив, що вони знищуватимуть західні танки.

Насправді ж після короткого відео розвантаження "Маркера" не було жодних відомостей про їхню участь у реальних бойових діях.

Також ВПК України розробляє бойові наземні модулі, які дозволяли б вести вогонь зі зброї розрахункам, що знаходяться на безпечній дистанції від зброї.

Теги:
#Зброя #Роботи #Бойові роботи #Дрони