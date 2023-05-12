Чому телефон перестав заряджатися: названі найпоширеніші причини

Завдяки цьому "посібнику" ви тепер знаєте, що робити, якщо ваш телефон відмовляється заряджатися

Ваш телефон більше не заряджається як раніше? Не хвилюйтеся, адже проблеми із зарядкою – це звичайне явище при активному використанні смартфона. Розповідаємо, чому ваш телефон може перестати заряджатися і як розв'язувати цю проблему.

Згодом та використанням телефони можуть вийти з ладу, пише santeplus. Іноді проблема не така серйозна, як здається на перший погляд. Про три найпоширеніші причини — читайте далі.

Чому телефон перестав заряджатися

Пошкоджений зарядний пристрій телефону, кабелю або адаптера

Перше, що ви повинні перевірити, коли ваш телефон перестає нормально заряджатися, це зарядний пристрій. Спробуйте підключити інший телефон до заряджання. Якщо проблема не вирішена, це означає, що USB-кабель або USB-адаптер пошкоджені. Замініть пошкоджене зарядне та проблем не буде.

Батарея телефону пошкоджена

Щоб перевірити стан акумулятора, виконайте наведені нижче дії.

Для телефонів iOS:

Заходимо до Налаштувань;

Клікаємо на Батарею;

Якщо над параметром "Режим енергоощадження" не з’являється повідомлення, ви можете бути впевнені, що не потрібно змінювати акумулятор.

Для телефонів Android:

Ви можете перевірити стан батареї, завантаживши іншу програму, наприклад Ampere.

Пошкоджено роз’єм для заряджання

Якщо зарядний пристрій та акумулятор в робочому стані, але ви не можете зарядити телефон, можливо, проблема пов’язана з USB-портом вашого телефону. Іноді порт перестає працювати просто через пил. У цьому випадку для розв'язання проблеми достатньо простого чищення. Якщо це не допоможе, краще звернутися до ремонту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зберегти заряд у телефоні можна, увімкнувши певні налаштування у телефоні. При повільній або переривчастій зарядці слід перевірити справність пристрою та заряджання.