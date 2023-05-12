Менше не стає – окупанти створили новий "залізний капут"

На фронті з’явився новий залізний капут росіян

Починаючи з березня, окупанти шукають гарячкові способи компенсувати величезні втрати своєї техніки, заради чого йдуть на сумнівні експерименти з МТ-ЛБ (багатоцільовим транспортером, легкоброньованим та неозброєним). Днями в мережі з’явилося відео нового виробу окупантів, який знову-таки "не має аналогів у світі".

Йдеться про обладнання МТ-ЛБ черговою установкою з двома великокаліберними кулеметами калібром 12,7 мм. Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, у спробі надати легкоброньованим МТ-ЛБ трохи вогневої могутності в умовах її дефіциту, на них встановили 2-УК-Т із 12,7-мм кулеметами ДШК.

Нова МТЛБ

"Найцікавіше в цьому породженні "Кулібіних", що 2-УК-Т, це корабельна установка, що розміщувалася на торпедних катерах проекту 123К і 123БІС, 1940 — 1945 років побудови. 1940-1945 ... Ось і справді, як діди!", - резюмує експерт.

Цікаво, що торпедні катери типу 123К (Комсомолець) і 123Біс вироблялися в СРСР у кілька серій, з 1939 по 1952 роки, і крім торпед мали 2 спарені установки по два кулемети калібром 12,7 мм. Швидкострільність такої установки складає до 600 пострілів за хвилину, дальність ведення вогню до 3,5 км по землі та 2,4 км у повітрі, а вогонь ведуть 2 особи.

Але, незважаючи на непогані показники зброї, все псує відкрита установка, яка не має даху і являє собою відкриту рубку, а не вежу. Тобто розрахунок 2-УК-Т буде відкритий для вогню у відповідь і, швидше за все, буде змушений триматися далеко від противника, що сильно позначиться на точності ведення вогню.

Подібну установку, яка не має бронювання для розрахунку, окупанти раніше встановили на артилерійський тягач АТС-59Г, що вироблявся з 1959 року.