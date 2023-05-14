Погіршувати завжди готові – окупанти зіпсували 70-річну техніку, намагаючись зробити її кращою

Після покращення техніка тільки частіше ламатиметься

У лютому на шляху до фронту було помічено перекидання справжнього антикваріату — БТР50П (плаваючий), який проводився в 1954-1970-х роках. І ось стало відомо, що росіяни зробили з цим старим.

Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, окупанти вирішили посилити вогневу міць бронетранспортера, представлену лише кулеметом, ЗУ-23-2 (зенітна установка із 2 гармат калібром 23 мм).

Це говорить про кілька моментів, вважає експерт:

величезні втрати техніки намагаються компенсувати чим завгодно;

окупантам не вистачає вогневої потужності, у тому числі для захисту повітря;

цим БТР-50П був різко погіршений за цілою низкою показників.

Так, як наголошує Олександр Коваленко, БТР-50П мав слабку броню і двигун всього 240 кінських сил, його єдиним плюсом була можливість посадити в нього до 20 солдатів.

"Фактично оптимальне навантаження на БТР-50П становило 2 тонни, що умовно відповідало десанту, але розміщення ЗУ-23-2 фактично з’їдає тонну корисного навантаження. При цьому, якщо десант приходить і йде, то ЗУшка як стояла, так і стоїть, надаючи тонну тиску на всі вузли 24/7", — говорить про помилку окупантів експерт.

Як наголошує військовий оглядач, завдяки такому технічному рішенню не тільки значно знижується мобільність і без того не особливо поворотливого БТР-50П, а й зростає зношування всіх основних вузлів ходової. Це, у свою чергу, призводить до зростання неполадок та виходу з ладу машини.

Поки ж окупанти намагаються реанімувати 70-річну техніку, Україна отримує ракети, здатні бити глибокими ворожими тилами.