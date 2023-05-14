Є шанс врятувати: що робити, якщо ви впустили телефон у воду

Телефон може потрапити не тільки в чисту воду, а й в інші рідини

Користуючись телефоном можна припуститися кількох розповсюджених помилок, однак однією з найкритичніших може стати випадкове "купання" гаджету. Є телефони із захистом від води, однак більшість смартфонів не призначені для занурення у воду.

Портал Mobile.asda радить не допускати таких ситуацій та розповідає, що робити якщо телефон вже вчиться плавати. Перш за все треба зробити очевидну річ — дістати телефон з води.

Що робити, якщо телефон потрапив у воду:

Вимкнути

Чим довше ваш телефон увімкнено в мокрому стані, тим вище ймовірність його пошкодження. Найкраще вимкнути телефон, як тільки ви дістанете його з води.

Очистити певні рідини

Якщо ви впустили телефон у будь-яку їдку або липку рідину, як-от солону воду чи спирт, спробуйте змити її, перш ніж робити будь-які подальші дії, оскільки ви не хочете, щоб ці рідини висохли на вашому телефоні. Міцний алкоголь, як і пиво чи вино, залишає липкі залишки, тоді як солона вода може роз’їсти частини вашого телефону. Обережно протріть вологою серветкою.

Зняти частини, які можете

Після вимкнення телефону ви можете спробувати обережно видалити певні частини, щоб оцінити пошкодження та запобігти подальшому пошкодженню. Якщо можливо, видаліть:

SIM -карту

Картку microSD

Акумулятор, якщо він зйомний

Чохол/кришку.

Максимально просушити

Ви можете використовувати безворсовий рушник, щоб ретельно витерти телефон насухо, не допускаючи попадання води в щілини та роз'єми. Крім того, ви можете скористатися пилососом, щоб спробувати видалити воду з таких складних місць, як гніздо для навушників і тримач SIM-карти. Однак будьте обережні, щоб нічого не висмоктати.

Зачекати, перш ніж увімкнути його знову

Тепер, коли ви максимально висушили телефон, вам потрібно набратися терпіння та почекати. Це необхідно для того, щоб переконатися, що він повністю висох як зовні, так і всередині, перш ніж спробувати знову ввімкнути його. Рекомендований час очікування становить 24–36 годин, щоб уникнути перегрівання.

Спеціалісти застерігають, що навіть якщо телефон запрацював, пошкодження можуть бути. Телефон може зламатися за кілька днів, тож варто за ним ретельно спостерігати.

Чого не треба робити:

Не залишайте пристрій увімкненим і не намагайтеся ввімкнути його, поки він ще мокрий

Не використовуйте серветки або паперові рушники, оскільки вони можуть пошкодити екран або застрягти в тріщинах

Не трясіть телефон, оскільки вода може переміщуватися всередині

Не використовуйте фен, оскільки він гарячий і не видалить воду

Не вставляйте предмети в менші щілини, як-от порт для навушників або динаміки, оскільки ви можете їх пошкодити

Якщо акумулятор телефону розрядився, не заряджайте телефон, поки він повністю не висохне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не допустити перегріву телефона в спеку. Зберегти "здоров'я" своєму гаджету допоможуть кілька простих порад, як от не перенавантажувати його.