Видалення всього однієї програми на телефоні заощадить заряд: хто цей "пожирач" батареї

З популярних додатків на гаджеті є один, який розряджає його найбільше

Застосунки – головні пожирачі заряду на мобільному телефоні. На вашому гаджеті, підозрюємо, встановлено багато популярних програм, які витрачають енергію батареї. Однак одна з них розряджає акумулятор смартфона більше за інших.

За словами експертів, відсотки зникатимуть миттєво, якщо ви користуєтеся на вашому гаджеті додатком Facebook. Якщо потрібно, щоб телефон сідав повільніше, вимкніть цю програму, а краще видаліть, пише macworld.com.

Так, Facebook часто звинувачують у тому, що він споживає багато енергії, особливо від цього страждають користувачі iPhone та iPad у iOS. І підстави так стверджувати є, адже застосунок для iOS використовує багато ресурсів у фоновому режимі.

Однак видалення всього однієї програми на гаджеті — Facebook — може заощадити до 15% часу автономної роботи iPhone. В якості альтернативи можна заходити на веб-сайт Facebook через додаток Safari, наприклад.

Ви можете переглянути журнал використання батареї ("Налаштування"> "Батарея"), щоб дізнатися, скільки часу роботи від батареї споживає Facebook. Цей показник може сягати 26% за добу.

Крім того, Facebook може розряджати акумулятор, навіть якщо користувачі iPhone відключили фонове оновлення програми ("Установки" > "Основні" > "Фонове оновлення програми"). І хоча творці Facebook визнали помилку, а потім виправили її, проблеми з розрядкою батареї, як і раніше, турбують користувачів.

Раніше "Телеграф" розвіював популярний міф про економію заряду телефону. Багато хто з нас звик закривати ті самі програми по кілька разів на день, хоча це не найкраще рішення.