Чи потрібні ЗСУ танки "Оплот": експерт здивував заявою

Найкращі українські танки вже застаріли для сучасного поля бою, але можна зробити ще кращі

Заява міністра оборони України Олексія Резнікова про бажання МО замовити для ЗСУ танки Т-84 "Оплот" викликала несподівану реакцію одного з експертів, який вважає, що ця техніка вже застаріла для сучасної війни.

Про це військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Т-84 є найкращою глибокою модернізацією радянської концепції танків, але його поява вже застаріла. Наприклад, для свого часу, кінець 1990-х початок 2000-х "Оплот" ввібрав у себе весь той максимум модернізації та розвитку проекту, який тільки можна було ввібрати, виходячи з наявних технологій.

Але, як вважає Олександр Коваленко, сьогодні він значно відстає, наприклад, за двигуном.

"Оплот" використовує шестициліндрові дизельні 6ТД-2Е на 1200 к.с., з яких вичавили все можливе. Замінити їх можна двигунами 6ТД-3 потужністю 1400 к.с., що значно підвищує мобільність танка, але при цьому зростають потреби в паливі, тобто знижується запас ходу бронемашини. Зростає генерація тепла і виникає необхідність встановлення нових, більших радіаторів та очищувачів повітря.

"Тобто будь-яке покращення "Оплоту" в його нинішній концепції — це покращення задля компенсації наслідків цього покращення. А без необхідних покращень він упирається в концептуальну відсталість від сучасних викликів. Саме сучасних", — наголошує Олександр Коваленко.

На думку експерта, найкращим рішенням було б використання сучасного досвіду та доступу України до західних технологій та відкритої кооперації із західними виробниками для створення нової чи майже нової, але кардинально оновленої платформи. Серед останньої експерт назвав забутий, але актуальний проект "Нота".

"Об’єкт 477А1", або "Нота", для свого часу був революційним настільки, що реалізувати його в СРСР просто не було можливості. І зараз, із наявними можливостями, слід приділяти увазі створенню нового та революційного, з перспективою у майбутнє. Навіщо витрачати й без того обмежені ресурси на те, що не матиме перспективи не те, що через 5-10 років, а й зараз виглядає як пережиток минулого без майбутнього?”, – наголошує Олександр Коваленко.

Зазначимо, що "Об’єкт 477" це проект перспективного танка із зовнішнім розташуванням 152 мм гармати, а сам екіпаж мав розташовуватися поза вежею, що посилювало міць техніки та безпеку людей у танку. Вже після розпаду СРСР Україна працювала над власним варіантом проекту під назвою "Нота", але роботи зрештою були згорнуті.

А тим часом Франція продовжить насичувати ЗСУ власною танковою технікою.