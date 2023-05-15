Франція передасть Україні ще танків: про які йдеться і що вони можуть (відео)

Легкий танк відрізняється маневреністю

Український президент Володимир Зеленський відвідав Францію з візитом. У спільній заяві з президентом Франції вони повідомили, що найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.

Також французи обіцяють підтримати можливості українських сил ППО. Зазначимо, що кількість танків та броньованих машин не називається, але в танковому батальйоні зазвичай 30-40 машин. Танк AMX-10RC вже передавався Україні.

Це важкий бронеавтомобіль, що частіше характеризується як колісний танк. На озброєння поступив у 1981 році. На озброєнні у Франції стояли понад 240 таких танків, які в 2022 році вирішили поступово замінювати. У порівнянні з класичним розумінням танка вони інші — легші, менш броньовані, менш прохідні через колеса, однак більш маневрені.

Характеристики AMX-10RC:

Вага — 15,8 т, з додатковою бронею — 16,6 т,

Екіпаж — 4 людини,

Озброєння — гармата F2 BK MECA калібром 105 мм,

Додаткове озброєння — спарений кулемет, зенітний кулемет,

Швидкість на дорозі — до 85 км/год,

Швидкість по бездоріжжю — 40 км/год.

Характеристики AMX-10RC

Варто зазначити, що башня легкого танка обладнана системою керування вогнем, що дозволяє бачити стаціонарні та рухливі цілі менш ніж за 6 секунд. Для нічного бачення встановлений тепловізор, що дозволяє бачити на відстані від 1200 до 4000 метрів в залежності від того базова версія чи модернізована.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні вже передали всі обіцяні танки Challenger. На відміну від "француза" цей танк виправдовує свою назву — вагою до 75 тонн він вважається найбільш броньованим у світі.