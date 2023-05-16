Використання мобільного телефону під час заряджання – погана ідея: міф чи реальність

Якщо ви користуєтеся телефоном під час заряджання, батарея буде заряджатися не так швидко.

У мережі можна знайти безліч різноманітної інформації про правильну або неправильну зарядку мобільного телефону. І багато джерел стверджують, що користуватися гаджетом під час зарядки дуже небезпечно, адже батарея може перегрітися і навіть вибухнути. Міф це чи реальність – розбираймось далі.

Перше, що варто відзначити, це те, що батареї в старих стільникових телефонах були більш схильні до пошкодження або перегріву, коли користувач тримав пристрій у руці, коли той був підключений до джерела живлення. Однак із сучасними літієвими батареями ця практика набагато менш шкідлива, пише santeplus. Однак, часто робити це не рекомендується.

Чи можна використовувати смартфон під час заряджання

Фахівці все одно не радять користуватися телефоном під час заряджання, тому що ця практика може призвести до швидшої деградації батареї, і ваш мобільний телефон втратить автономність. Все тому, що ваш акумулятор буде піддаватися додатковим зусиллям під час живлення, і зношуватиметься раніше часу.

Ще один недолік: якщо ви тримаєте свій мобільний телефон у руках, коли він підключений до кабелю, зарядка займатиме більше часу. І не має значення, чи є у вашому телефоні надшвидка зарядка.

Раніше "Телеграф" розвіював популярний міф про економію заряду телефону. Багато хто з нас звикли закривати ті самі програми по кілька разів на день, хоча це не найкраще рішення.