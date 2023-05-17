Хитрість, яка потроїть швидкість домашнього Wi-Fi: повільний інтернет не страшний

Трюк, який ви можете перевірити самостійно

За минулі роки технологія WiFi зарекомендувала себе як найпопулярніший спосіб використання інтернету, тому в більшості будинків є роутер. Попри це наявність навіть найкращої моделі роутера не обов’язково означає, що з’єднання буде швидкісним, адже його продуктивність залежить від різних факторів.

На щастя, є найпростіша хитрість, яка дозволить вам покращити з’єднання з Wi-Fi. Як зазначає портал santeplus, вам знадобиться лише кілька бляшанок, ножиці та клейка стрічка.

Як прискорити Wi-Fi підручними засобами

Перший крок — візьміть банку з-під газованої води, і обережно ножицями відріжте верхівку, щоб у вас залишилися тільки бічні частини, що оточують корпус коробки і низ, в якому виконайте невеликий отвір.

Потім в отвір вставте антени роутера, а бічні частини банки розтягніть у форму півмісяця. Всю цю конструкцію зафіксуйте клейкою стрічкою.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.