Названо потужний розрядник батареї мобільного телефону: потрібно вимкнути лише одну функцію

Варто стежити за тим, чи на смартфоні не включена опція, яка в поточний момент вам не потрібна

Мобільні телефони втрачають заряд з різних причин, у тому числі "крадуть" відсотки поширені програми. Однак не тільки додатки винуватці порожньої батареї, а й деякі функції на смартфоні, однією з яких є Bluetooth.

Щоб телефон залишався зарядженим довше, слід вимкнути Bluetooth. Порадою поділилися експерти macworld.com.

Так, іноді на гаджеті опція Bluetooth може бути активною та не використовуватись. Перевірте на панелі, чи Bluetooth увімкнено: у такому випадку значок буде підсвічений або виділятися кольором.

Варто знати, що Bluetooth зазвичай залишається увімкненим після встановлення оновлення iOS, тому ви можете навіть не знати, що він "працює". Якщо це так, торкніться піктограми Bluetooth, щоб деактивувати її. Ви також можете перейти до "Параметри" > "Bluetooth" і встановити для "Bluetooth" значення "Вимк".

Bluetooth вважається розрядником батареї. Якщо ви не використовуєте його для підключення динаміка, навушників або іншого аксесуара, а також для використання функцій Continuity в iOS, вимкніть його.

Раніше "Телеграф" писав, що у разі потреби зберегти відсотки заряду рекомендується відключати ще одну функцію на смартфоні — Wi-Fi. Однак не варто замість цього використовувати передачу мобільних даних, так акумулятор буде розряджатися ще швидше.