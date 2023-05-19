Запас кишеню не тягне. Норвегія дасть Україні нову партію потужної зброї, яку мають ЗСУ

Системи реактивного вогню особливо корисні в умовах бездоріжжя

Найближчим часом Україна отримає від Норвегії новий пакет військової техніки, до якого увійдуть три радари артилерійської розвідки ARTHUR та ще 8 реактивних систем залпового вогню М270.

Про це повідомило міністерство оборони Норвегії у четвер, 18 травня.

Збройні сили України давно користуються розробленими у Сполучених Штатах РСЗВ. З них більш відома колісна установка М142 HIMARS, хоча гусенична "сестра" М270 MLRS у чомусь навіть потужніша за "Хімарс".

Так, М270 старшого віку (виробництво почалося 1980 року, М142 — 2000-го), пересувається на гусеничній базі американської платформи Bradley, що дозволяє їй долати навіть бездоріжжя, щоправда, робить її дорожчою в експлуатації.

Але головна перевага М270 у тому, що вона може випустити 12 ракет калібру 220 мм, тоді як HIMARS – лише шість. Правда, М142 може стріляти ракетою ATACMS на відстань до 300 км, а М270 такої можливості позбавлений і дальність його обстрілів обмежується 80 км. Втім, оскільки Україна поки що так і не отримала далекобійні американські ракети, це складно назвати недоліком. Швидше навпаки, більша прохідність на гусеничному ході робить М270 від Норвегії ще ціннішими.

Також ЗСУ отримають радари ARTHUR для контрбатарейної боротьби, які дозволять засікати ворожі артилерійські позиції та наводити на них свою артилерію.