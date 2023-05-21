За допомогою одного простого прийому заряд телефону буде витрачатися повільніше: що змінити в налаштуваннях

Зверніть увагу на одну опцію, щоб зберегти батарею смартфона повною якомога довше

Час автономної роботи мобільного телефону має велике значення для користувачів. Мобільний телефон розряджається через різні програми та функції. Якщо налаштувати одну опцію правильно, то вдасться зберегти кілька дорогоцінних відсотків заряду.

Спробуйте зробити тихіше – цей простий прийом зробить так, щоб телефон розряджався повільніше. Дієву пораду озвучили експерти macworld.com.

Це може здивувати вас, але налаштування гучності також впливає на термін служби батареї. Якщо ви відтворюєте музику або інший звук зі свого гаджета, зменшіть його за допомогою гучності.

Звичайно, ви можете заощадити заряд батареї, відмовившись від використання програвача або переключитися на навушники. Якщо говорити про iPhone, то навушники не вимагають стільки енергії, як вбудовані динаміки.

Варто звернути увагу, що музичний еквалайзер сильно розряджає акумулятор. Щоб настроїти смартфон, перейдіть до "Параметри" > "Музика" та переконайтеся, що для параметра "Еквалайзер" встановлено значення "Вимк.". Так ви додатково заощадите заряд пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка популярна опція активно витрачає енергію мобільного телефону. Важливо розібратися, хто більше розряджає телефон, Wi-Fi або мобільні дані.