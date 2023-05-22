Ваш iPhone прослужить довше, якщо не робити одну часту помилку: важливий нюанс із зарядкою

Занадто довго тримати смартфон у мережі не варто, і ось чому

Питання, яке хвилює багатьох користувачів, як довго можна залишати мобільний телефон на зарядці. Щоб продовжити термін служби гаджета, зокрема iPhone, краще не тримати пристрій у мережі надто довгий час.

Батарея iPhone прослужить довше, якщо смартфон постійно не підключений до розетки. Важливий нюанс пояснюють експерти macworld.com.

Чи можна пошкодити акумулятор, якщо iPhone постійно залишається підключеним до мережі? Про це точаться суперечки. Так, iPhone має зручну функцію: зупиняє зарядку, коли батарея повністю зарядилася. Завдяки цьому акумулятор не може бути "перезаряджений". Apple оптимізували зарядку, щоб мінімізувати час підзарядки.

Однак, зазначають експерти, з досвіду роботи з ноутбуками, які постійно були підключені до мережі, можна зробити висновок: здатність батареї підтримувати заряд з часом виснажується. Також варто врахувати, що розряджати смартфон до нуля можна щонайменше один раз на місяць, якщо ви хочете забезпечити тривалий термін служби батареї.

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