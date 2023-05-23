Чи потрібно перед сном відключати мобільний інтернет: 3 причини, про які багато хто не знає

І справа не лише в економії трафіку

Більшість людей звикли не вимикати мобільний інтернет на своїх смартфонах на ніч, і деякі, ймовірно, ніколи не замислювалися про те, навіщо це потрібно робити. Адже справа не тільки в економії мобільного трафіку.

Вимкнення інтернету може виявитися корисним з кількох причин. Усього їх три, пише itechua.

1 причина

Економія батареї. Це особливо важливо, якщо у вас старий телефон зі зношеною батареєю. Наприклад, використання мережі 4G витрачає батарею приблизно вдвічі швидше за Wi-Fi. Тому краще включати мобільний інтернет лише за необхідності.

2 причина

Оновлення системи. Часто виникає ситуація, коли смартфон автоматично оновлюється, навіть якщо він перебуває у неробочому стані. Якщо забути вимкнути інтернет, то наступного ранку ви можете виявити, що ваш пристрій встановив нову систему, яку ви не хотіли. Крім того, такі автоматичні оновлення часто призводять до помилок і несправностей.

3 причина

Економія трафіку. Не всі користувачі у своїх операторів користуються повністю необмеженим трафіком. Для багатьох це просто не потрібно. Однак іноді виникають ситуації, коли трафік необхідний для роботи, і навіть невелика кількість даних, наприклад, 100-200 МБ, які були витрачені вночі, можуть бути корисними.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.