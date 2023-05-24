Навіщо зменшувати яскравість екрану смартфона: звичка, яка приносить багато користі
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Багато користувачів про це не знають
Кожен мобільний телефон оснащений функцією "автоматична яскравість", проте не всі знають і розуміють, для чого вона потрібна і чим вона корисна. Її роль чітко визначена: вона зменшує або збільшує яскравість екрана в залежності від умов освітлення місця, де ви знаходитесь. Однак це ще не все.
Багато користувачів відключають цю функцію та самостійно регулюють налаштування яскравості екрана. І часто це велика помилка, пише портал santeplus. Чому розповідаємо далі.
Функція "автояскравості" активована за умовчанням і що вона дуже практична, оскільки інтелектуально регулює налаштування яскравості, щоб захистити очі і уникнути швидкого розрядження акумулятора вашого мобільного телефону. Занадто яскравий екран швидко призводить до скорочення часу автономної роботи, а також швидко втомлює ваші очі.
Як встановити автояскравість на своєму телефоні
На айфоні:
- Увійдіть до "Параметри" та торкніться піктограми "Спеціальні можливості".
- Потім натисніть опцію "Екран" та "Розмір тексту".
- Перейдіть вниз, щоб увімкнути перемикач "Автояскравість".
На Android:
- Зайдіть у налаштування вашої системи.
- Зайдіть у розділ "Екран" та натисніть "Яскравість".
- Поставте прапорець на значку "Автояскравість".
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