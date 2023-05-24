Навіщо зменшувати яскравість екрану смартфона: звичка, яка приносить багато користі

Багато користувачів про це не знають

Кожен мобільний телефон оснащений функцією "автоматична яскравість", проте не всі знають і розуміють, для чого вона потрібна і чим вона корисна. Її роль чітко визначена: вона зменшує або збільшує яскравість екрана в залежності від умов освітлення місця, де ви знаходитесь. Однак це ще не все.

Багато користувачів відключають цю функцію та самостійно регулюють налаштування яскравості екрана. І часто це велика помилка, пише портал santeplus. Чому розповідаємо далі.

Функція "автояскравості" активована за умовчанням і що вона дуже практична, оскільки інтелектуально регулює налаштування яскравості, щоб захистити очі і уникнути швидкого розрядження акумулятора вашого мобільного телефону. Занадто яскравий екран швидко призводить до скорочення часу автономної роботи, а також швидко втомлює ваші очі.

Як встановити автояскравість на своєму телефоні

На айфоні:

Увійдіть до "Параметри" та торкніться піктограми "Спеціальні можливості". Потім натисніть опцію "Екран" та "Розмір тексту". Перейдіть вниз, щоб увімкнути перемикач "Автояскравість".

На Android:

Зайдіть у налаштування вашої системи. Зайдіть у розділ "Екран" та натисніть "Яскравість". Поставте прапорець на значку "Автояскравість".

Раніше "Телеграф" розповідав, що видалення однієї популярної програми на мобільному телефоні збереже повну батарею. Ця програма вважається одним із головних пожирачів заряду.