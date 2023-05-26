У жодному разі не кладіть мокрий телефон в рис: спосіб не такий ефективний, як багато хто думає

Не ризикуйте і не довіряйте всім "народним" методам поспіль

Оскільки телефон завжди у вас під рукою, не виключено, що одного прекрасного дня ваш гаджет може впасти у воду. Найпопулярніше рішення в такому разі — покласти мобільний у миску з рисом. Однак, чи можна так робити?

Згідно з дослідженнями Science Focus, рисові "ванни" не так ефективний, як думають багато користувачів. Щобільше, рис може пошкодити ваш пристрій. Як і чому — читайте далі.

Чому не можна класти мокрий телефон у рис

Навіть якщо ви занурите свій мобільний телефон у контейнер, повний сирих рисових зерен, вони не зможуть поглинути всю воду досить швидко. Цей спосіб дасть вам ілюзію сушіння на якийсь час, але, зрештою, ви помітите, як ваш телефон деградує.

Також ви ризикуєте ще більше пошкодити свій пристрій. Все тому, що частинки пилу, крохмалю або дуже дрібні зерна рису можуть легко потрапити в середину вашого гаджета через дрібні деталі, викликаючи потім інші більш серйозні проблеми всього механізму. Можливо, не варто так ризикувати?

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час заряджання мобільного телефону. Озвучено часту помилку користувачів