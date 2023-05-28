Як посилити сигнал Wi-Fi за допомогою "правила 10 секунд": маловідомий спосіб

Цей невеликий трюк доступний кожному власнику роутера

Практика підтверджує, що найпоширенішою причиною поганого Wi-Fi сигналу є неправильне розміщення роутера. Однак іноді виникають ситуації, коли сам роутер стомлюється від передачі сигналу і вимагає перезавантаження.

По-перше, важливо перевірити, що роутер не впав на підлогу, пише itechua. Деякі люди не розуміють, що пристрій поширює сигнал у формі вигнутої дуги. Якщо роутер знаходиться на підлозі, то деяка частина сигналу буде спрямована до сусідів, що мешкають під вами, або загубиться у землі.

Як покращити сигнал Wi-Fi за 10 секунд

Щоб підсилити сигнал, достатньо виконати перезавантаження роутера, почекавши 10 секунд. Іншими словами, після відключення роутера потрібно почекати 10 секунд, а потім включити його знову в розетку. Дотримання цього 10-секундного інтервалу допомагає розв'язати проблеми тимчасового характеру, пов’язані із сигналом, та покращити його якість. Це рекомендація, яку користувачі часто отримують від інтернет-провайдерів.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.