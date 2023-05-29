Програми на смартфоні швидко розряджають батарею, якщо не відключити один параметр: спритний трюк

Соцмережі на телефоні можуть красти не лише ваш час, а й відсотки заряду

Мобільний телефон розряджається з різних причин. Величезну частину енергії акумулятора витрачають всілякі програми, у тому числі соціальні мережі. Деякі месенджери можуть витрачати більше заряду, ніж ви думаєте.

Щоб заощадити енергію батареї, варто відрегулювати один параметр у деяких додатках на смартфоні. Про це пише itc.ua.

Так, у популярних застосунках типу Telegram є такий параметр: автоматичне завантаження медіа. Якщо він активний, всі дані з каналів, на які ви підписані, завантажуються в пам’ять пристрою, хоча ви про це навіть можете не знати.

Як пояснюється, медіа із подібного месенджера завантажуються на телефон за допомогою інтернету. Якщо мова йде про передачу мобільних даних, то ця функція активно витрачає енергію акумулятора, що розряджає ваш гаджет. Виходить, що якщо автозавантаження даних відключити, то трафік мінімізується, а батарея залишається повною довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які функції та програми на мобільному телефоні найбільше витрачають інтернет. Також ми пояснювали, до якого відсотка рекомендується заряджати телефон, щоб продовжити термін служби батареї.