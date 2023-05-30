Чому мобільний телефон починає "тупити": три основні причини

Поради, які допоможуть оптимізувати роботу смартфона

Незамінний у нашому повсякденному житті, мобільний телефон ніколи не залишає нас. Він багато в чому полегшує наше життя, однак щоб ваш гаджет так і залишався відмінним помічником — його потрібно "доглядати".

Якщо ви помітили, що ваш смартфон періодично "тупить" і працює повільніше, ніж звичайно, не потрібно відразу думати про купівлю нового гаджета. Перш за все зверніть увагу на ці три причини, які можуть уповільнювати ваш телефон, пише santeplus.

Чому мобільний телефон повільно працює

У вас мало вільного місця для зберігання

Чим більше фотографій та відео ви зберігаєте на своєму пристрої, тим більше пам’яті ви споживаєте. Так само завантажені програми та ігри, як правило, сильно перевантажують ваш процесор, уповільнюючи його роботу. Найпростіше рішення – видалити все, що ви не використовуєте, або зберігати фотографії та відео на зовнішньому жорсткому диску. В ідеалі бажано мати щонайменше третину вільного місця.

Операційна система застаріла

Оновлення операційної системи усуває безліч проблем, що уповільнюють роботу мобільного телефону. Щобільше, воно покращує можливості вашого пристрою, та оптимізує його швидкість. Будьте обережні, чим довше ви відкладаєте оновлення, тим більше ризикуєте уповільнити роботу вашого смартфона.

Кеш або пам’ять вашого мобільного телефону заповнені

Щоразу, коли ви використовуєте свій пристрій, в кеші та оперативної пам’яті зберігається багато даних із програм та перегляду вебсторінок. Згодом ці маленькі шматочки інформації, приховані у фоновому режимі, накопичуються та займають все більше пам’яті. Тому рекомендується регулярно видаляти історію переглядів, очищати кеш програм та перезавантажувати мобільний телефон.

Раніше ми розповідали, як обійти захист на смартфоні, якщо ви забули свій PIN-код. Пропонуємо вам три ефективні методи повернути контроль над своїм телефоном у разі виникнення такої неприємності.