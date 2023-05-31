Чи можна постійно тримати ноутбук підключеним до мережі: відповідь дуже проста

Головне не перегрівати ноутбук – високі температури скорочують термін служби батареї

В даний час, особливо з появою віддаленої роботи, багато хто з нас використовують ноутбук щодня. Це незамінний інструмент для навчання, роботи чи навіть розваги. Однак багато користувачів неправильно поводяться зі своїми гаджетами, що скорочує їх термін служби.

Оскільки більшість людей навмисно чи випадково залишають свій ноутбук постійно включеним до розетки, виникає питання — "чи не псує це його батарею?". Відповідь це питання знає портал santeplus.

Чи шкідливо постійно тримати ноутбук підключеним до мережі

Насамперед ви повинні знати, що розвиток технологій дозволило акумуляторам для ноутбуків бути все більш довговічними, що дає надію. Щобільше, за словами фахівців: "дуже поширена і абсолютно безпечна звичка залишати ноутбук підключеним на тривалий час".

Щоб ще більше заспокоїти вас, знайте, що зараз більшість ноутбуків мають вбудовані акумулятори, які при досягненні 100% перестають отримувати додатковий заряд. Тому вони не можуть перегрітися або пошкодити обладнання, що може загрожувати його роботі.

Раніше "Телеграф" писав, що перезавантаження ноутбука вирішує низку проблем. Названо основні причини.