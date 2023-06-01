Як зрозуміти, що настав час міняти Wi-Fi роутер: п’ять вагомих причин для покупки нового маршрутизатора

Якщо ви зловили себе на думці, що описаний ваш роутер — вирушайте до магазину за новим

Дуже часто проблеми з поганим інтернетом – це неправильне розташування Wi-Fi роутера, наприклад біля акваріума, проте не варто забувати, що, як і будь-яка інша техніка, маршрутизатор може застаріти, про що починає погано працювати.

Є щонайменше п’ять причин, які "закликають" користувачів змінити свій Wi-Fi роутер на більш сучасний варіант, пише itechua. Якщо ви помічаєте ці проблеми — вирушайте в магазин за новим маршрутизатором і забувайте про проблеми з поганим або повільним інтернетом.

Коли час міняти Wi-Fi роутер

Часті проблеми з мережею, коли вимикається інтернет або падає швидкість з’єднання. Це може відбуватися через сильні перешкоди на частоті 2,4 ГГц або через застарілого роутера. Якщо переміщення маршрутизатора не допомогло — купуйте новий.

Не вистачає швидкості. Старі гаджети не розраховані на велику кількість потоків, що впливає на кількість підключених пристроїв. Якщо ваш роутер "не витягує" кількість ваших гаджетів вдома, зверніть увагу на сучасніші моделі.

Якщо ви граєте в онлайн ігри, і при цьому ваш роутер старої моделі, то швидше за все ви підключені до мережі через кабель. Однак мало хто знає, що роутер, що працює на частоті 5 ГГц, здатний підтримувати ваші ігри і без кабелю. Підійде будь-який сучасний роутер, який підтримує стандарт 802.11ac або 802.11ax.

Швидкість підключення Wi-Fi нижче, ніж обіцяна швидкість провайдера. Якщо ваш роутер видає менше швидкості, ніж та, яку ви підключили, вам може допомогти оновлення маршрутизатора, або ж купівля більш сучасного гаджета.

Пристрій сильно нагрівається. Це може призвести до стоплення корпусу, що може призвести до не дуже хороших наслідків. Невелике нагрівання є нормою, але якщо від пристрою виходить запах гару або він стає дуже гарячим — це сигнал до заміни.

Раніше "Телеграф" писав, як пришвидшити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.