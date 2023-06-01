"Задонатив" на ГУР: медведчук допоміг спецслужбі, сам того не бажаючи

Медведчук передав спецназу важливу техніку, правда з одним але

В авіапарку Головного управління розвідки Міністерства оборони України "засвітився" американський гелікоптер Bell 427, який раніше належав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу віктору медведчуку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Світ авіації". Самі гелікоптери Bell 427 почали вироблятися з 1999 року і загалом є цивільними, але можуть і використовуються, зокрема й військовими.

Так, два двигуни дозволяють гелікоптеру розганятися до 250-260 км/год, підніматися на висоту до 3000 метрів і здійснювати переліт більш ніж на 700 км. У разі поломки одного двигуна Bell 427 здатний летіти на одному навіть з набором висоти. Загалом у повітрі гелікоптер може провести близько чотирьох годин.

Вертоліт на службі ГУР

Оскільки вертоліт – цивільний, він не озброєний, хоч і до нього можна приварити турель із кулеметом. Але все ж таки найкраще він підійде для таємних спеціальних операцій, що вимагають проникнення в тил ворога повітрям і перекидання малих груп бійців. Так, окрім двох людей екіпажу, у гелікоптері можуть поміститися до семи "пасажирів" із озброєнням та обладнанням для автономних дій у тилу ворога.

Всі ці якості роблять Bell 427 дуже зручним для спецоперацій, тому гелікоптер і виявився у ГУР МО України.

Українським військовим можуть допомогти у повітрі і винищувачі Eurofighter Typhoon, якщо ними поділяться Німеччина та Великобританія.