Що буде, якщо зарядку без смартфона залишити у розетці: краще так не робити

Не варто забувати про безпеку дітей

Якщо поставити питання про необхідність вилучення зарядного пристрою з розетки відразу після того, як смартфон повністю зарядився, то, ймовірно, від звичайних "юзерів" отримаємо дві протилежні відповіді. Дехто скаже, що тримати зарядку постійно під напругою протягом 24 годин на добу є неприпустимим. Водночас інші скажуть, що постійне підключення пристрою до розетки протягом усього дня є нормальною практикою. То де ж істина?

Пропонуємо з’ясувати, чи існує небезпека заряджання, якщо залишити його в розетці без телефону. Як пише itechua, є три причини, з яких цього краще не робити.

Чому не можна залишати зарядку в розетці без телефону

Зарядний пристрій постійно споживає електроенергію, навіть якщо телефон не підключений. Проте це трохи збільшить розмір платежу за електроенергію. Якщо заряджання завжди підключено до джерела живлення, це призводить до зменшення терміну його використання. Однак, навіть при безперервному підключенні зарядний пристрій зможе служити протягом шести років. Однією із найбільш ризикованих причин є наявність дітей в оселі. Якщо дитина вставить металевий предмет у порт, це може призвести до отримання травми — зарядний пристрій має напругу в 5 вольтів.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі й не здогадуються, чому телефон смартфон класти біля подушки або піддавати телефон високим та низьким температурам.