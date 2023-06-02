Що буде, якщо зарядку без смартфона залишити у розетці: краще так не робити
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Не варто забувати про безпеку дітей
Якщо поставити питання про необхідність вилучення зарядного пристрою з розетки відразу після того, як смартфон повністю зарядився, то, ймовірно, від звичайних "юзерів" отримаємо дві протилежні відповіді. Дехто скаже, що тримати зарядку постійно під напругою протягом 24 годин на добу є неприпустимим. Водночас інші скажуть, що постійне підключення пристрою до розетки протягом усього дня є нормальною практикою. То де ж істина?
Пропонуємо з’ясувати, чи існує небезпека заряджання, якщо залишити його в розетці без телефону. Як пише itechua, є три причини, з яких цього краще не робити.
Чому не можна залишати зарядку в розетці без телефону
- Зарядний пристрій постійно споживає електроенергію, навіть якщо телефон не підключений. Проте це трохи збільшить розмір платежу за електроенергію.
- Якщо заряджання завжди підключено до джерела живлення, це призводить до зменшення терміну його використання. Однак, навіть при безперервному підключенні зарядний пристрій зможе служити протягом шести років.
- Однією із найбільш ризикованих причин є наявність дітей в оселі. Якщо дитина вставить металевий предмет у порт, це може призвести до отримання травми — зарядний пристрій має напругу в 5 вольтів.
Раніше "Телеграф" писав, що деякі й не здогадуються, чому телефон смартфон класти біля подушки або піддавати телефон високим та низьким температурам.