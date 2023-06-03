Як тільки зарядка доходить до цього відсотка — відключайте його від мережі: хитрість, як продовжити "життя" батареї

Поради, які допоможуть зробити автономну роботу мобільника тривалішою

Зарядка мобільного телефону — це досить просто процес, проте є багато нюансів, які бажано враховувати. Все для того, щоб зберегти свій гаджет цілістю, а також для того, щоб продовжити термін його служби. Наприклад, не варто класти мобільник на диван чи ліжко під час заряджання.

Також, як зазначає портал itechua, важливо ставити та знімати телефон із зарядки, коли він досягає певного рівня. Про це ми хочемо розповісти далі.

До якого відсотка потрібно заряджати телефон

Все дуже просто: зарядка до 100% дуже шкідлива для гаджета, оскільки скорочує термін служби його акумулятора. Фахівці рекомендують відключати смартфон від мережі за показника в 80-90%.

За якого відсотка телефон потрібно ставити на зарядку

Головне – не дозволяйте своєму гаджету розрядитись у нуль. Це дуже негативно впливає на акумулятор гаджета. Найоптимальніший варіант — підключати мобільний телефон до зарядки при 15-20% заряду.

Раніше "Телеграф" писав про те, як доглядати смартфон у літній час. Наші гаджети можуть зіпсуватися, якщо залишити їх за небезпечної температури.