Ваш телефон заряджатиметься набагато швидше: прості лайфхаки для iPhone

Невеликі маніпуляції з вашим смартфоном заощадять час, витрачений на зарядку

Іноді потрібно, щоб мобільний телефон зарядився якнайшвидше. Декілька дієвих хитрощів вирішать цю проблему. Прискорити зарядку того самого iPhone дуже просто.

Що потрібно зробити з гаджетом, щоб він швидше заряджався? Лайфхаками для iPhone ділиться видання The Sun.

По-перше, користувачам слід використовувати кабелі Lightning від Apple. Кабель гарної якості, можливо, не найдешевший, але це важливо для терміну служби акумулятора. Крім того, кабель повинен мати позначку MFi (Made for iPhone).

Простий спосіб прискорити зарядку смартфона – вимкнути його або активувати режим польоту. Так iPhone не відволікатиметься на оновлення програм, відтворення музики й отримання повідомлень або дзвінків, що може вплинути на швидкість заряджання.

Інший хак — зменшення яскравості iPhone або перехід на темний режим. Увімкнути останній дуже просто: перейдіть в "Параметри" > "Екран та яскравість" і виберіть режим із темним дисплеєм.

Також власники iPhone можуть вимкнути функцію "Оптимізована зарядка акумулятора", щоб прискорити процес живлення. Функція Apple Optimized Battery Charging була розроблена для продовження терміну служби батарей, але вона може уповільнити заряджання, коли пристрій досягає 80%. Щоб вимкнути опцію, перейдіть за цим алгоритмом: "Налаштування" > "Акумулятор" > "Стан акумулятора та заряджання".

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний додаток розряджає мобільний телефон. А ще ми писали, включення якої функції допоможе заощадити заряд, якщо смартфон ось-ось розрядиться.