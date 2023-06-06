Видаліть ці програми та проблем зі швидкою розрядкою не буде: смартфон миттєво краще працюватиме

Якщо ваш гаджет став часто "тупити" — ці поради допоможуть його прискорити

Акумулятор є ключовим компонентом, коли йдеться про те, щоб ваш телефон працював довше. Тому йому потрібно приділяти особливу увагу при зарядці, а також користуванні гаджетом.

Як повідомляє портал The Sun, фахівці відзначають, що є п’ять додатків, які найкраще видалити зі свого гаджета. Все тому, що вони сповільнюють гаджет, а також швидше розряджають його. Розповідаємо, що це за додатки.

Чому телефон швидко розряджається

Програми для соціальних мереж, включаючи Instagram та Facebook. Ці платформи відомі надмірним споживанням системних ресурсів, таких як процесор, пам’ять та батарея. Доступ до них можна отримати через браузер.

Додатки, що не використовуються або рідко використовуються. Експерти рекомендують не зберігати їх у пам’яті свого телефону.

Експерти рекомендують не зберігати їх у пам’яті свого телефону. Ігрові програми. Високопродуктивні ігри зі складною графікою та високими вимогами до обробки можуть спричинити навантаження на ресурси вашого смартфона, що призведе до зниження його продуктивності.

Високопродуктивні ігри зі складною графікою та високими вимогами до обробки можуть спричинити навантаження на ресурси вашого смартфона, що призведе до зниження його продуктивності. Антивірусні програми є потенційними винуватцями уповільнення роботи телефону та розрядження акумулятора. Це особливо стосується iPhone.

Програми, які сильно залежать від віджетів. До них відносяться погодні та новинні програми. Зведення цього контенту до мінімуму повинне знизити навантаження на ваш смартфон, оскільки йому не потрібно буде постійно оновлювати програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки продовжать життя телефону. Невеликі трюки зроблять так, щоб гаджет розряджався повільніше.