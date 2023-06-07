Видалення всього одного додатка збільшить час роботи iPhone на кілька годин: хто цей "пожирач" енергії

Ця програма значно розряджає акумулятор вашого смартфона.

Різні програми можуть споживати велику кількість енергії акумулятора, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Якщо не звертати на це увагу і не вживати жодних заходів щодо збереження заряду, ваш гаджет сідатиме все швидше, і може навіть відключиться в найневідповідніший момент. Щобільше, заряджатися він теж буде довше та повільніше.

Експерти відзначають на iPhone є лише одна програма, яка може споживати майже половину заряду батареї вашого пристрою, пише The Sun. І це популярна соцмережа з фото та короткими відео — Snapchat.

Програма може споживати до 45 відсотків заряду батареї iPhone, якщо використовувати його лише кілька годин щодня. Багато енергії Snapchat споживає для завантаження відео. Плюс додаток постійно хоче знати ваше місце розташування, що також витрачає велику кількість енергії акумулятора. Видалення цієї програми збільшить час роботи вашого гаджета набагато довше.

Якщо ви видалили програму — або ніколи не завантажували її з самого початку — і, як і раніше, маєте проблеми з батареєю, можливо, настав час перевірити, чи не викликають проблеми інші програми. Наприклад, соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, також можуть споживати до 20-25 відсотків заряду.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки продовжать життя телефону. Невеликі трюки зроблять так, щоб гаджет розряджався повільніше.