Ці предмети "вбивають" швидкість домашнього Wi-Fi: перемістіть роутер і забудьте про повільний інтернет

Якщо у вас низька швидкість Wi-Fi вдома, можливо, це винні деякі з ваших гаджетів.

Звичайні предмети домашнього вжитку часто спричиняють те, що навіть маршрутизатор з максимальною швидкістю видає повільний інтернет. На щастя, цю проблему легко вирішити просто переставивши роутер у правильне місце.

Однак перед цим, бажано дізнатися, що це за предмети домашнього побуту, які відповідальні за зниження швидкості маршрутизатора Wi-Fi, пише The Sun. Про них далі.

Що уповільнює швидкість Wi-Fi роутера

Використання пилососу поруч із маршрутизатором Wi-Fi може призвести до зниження швидкості інтернету. Можливі деякі перешкоди через електродвигун у техніці та випромінювання, яке він може випромінювати.

Якщо у вас є Bluetooth динаміки або звукова система поруч із маршрутизатором, розгляньте можливість перестановки гаджетів. Wi-Fi та Bluetooth використовують однакові радіочастоти, тому це може призвести до порушення роботи будь-якого з них.

або звукова система поруч із маршрутизатором, розгляньте можливість перестановки гаджетів. Wi-Fi та Bluetooth використовують однакові радіочастоти, тому це може призвести до порушення роботи будь-якого з них. Ваша мікрохвильова піч випромінює потужне електромагнітне випромінювання, яке може заважати сигналам вашого маршрутизатора Wi-Fi. Навіть якщо ви її не використовуєте, метал також може вплинути на роботу Wi-Fi. В принципі не варто роутер ставити поряд із будь-якими металевими предметами.

Навіть дзеркала є винуватцями поглинання радіохвиль. Деякі, особливо великі настінні дзеркала можуть вплинути на підключення, оскільки вони складаються з тонкого шару металу, який може створювати перешкоди для роутера.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації. Також "Телеграф" писав, як пришвидшити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.