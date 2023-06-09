Видаліть цю програму і миттєво збільшіть заряд батареї свого телефону: хто цей "пожирач" енергії

Якщо ваша батарея швидко розряджається, можливо, проблема пов’язана з цією програмою

Виявляється, популярні програми для соціальних мереж, якими користуються мільярди, може завдати більше шкоди, ніж користі, залежно від потреб вашого смартфона. Наприклад, сильно витрачає заряд батареї програма Snapchat, але це ще не все.

Деякі експерти рекомендують видалити таку програму як Facebook і Facebook Messenger, якщо ви турбуєтеся про батарею телефону та її швидкість, пише The Sun. Вони є двома з найбільших "пожирачі" батарей наших телефонів.

Facebook — це ресурсомістка програма, яка може уповільнити роботу вашого телефону і швидко розрядити його акумулятор. Його видалення звільнить місце на вашому пристрої та зменшить обсяг даних, які використовує ваш телефон. Крім того, це допоможе збільшити час автономної роботи та прискорити роботу пристрою.

Як і багато інших програм, Facebook постійно працює у фоновому режимі, і при цьому він отримує доступ до широкого спектра дозволів на вашому пристрої. Це розряджає акумулятор, навіть якщо ви не користуєтеся ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми розряджають мобільний телефон. Правильне "чищення" програм допоможе вашому гаджету довше зберігати заряд.