Кусатимуть окупантів: ЗСУ можуть отримати бойову техніку зі Швейцарії

Техніка може виявитися дуже кусачою для окупантів не лише за назвою

Ще на початку 2023 року Україна могла отримати 25 БТР Piranha виробництва Швейцарії. Щоправда, поставити їх хотіла Данія, але виробник забороняв відправку техніки до країни, що воювала, що вимагало внесення змін до законодавства альпійської республіки.

І як повідомив у своєму twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну.

БТР Piranha являє собою сімейство броньованих бойових машин, що виробляються з 1972 року, що говорить про високу якість, великі запаси міцності та модернізації, що містяться в даній бойовій техніці.

Залежно від комплектації, Piranha може бути БТР, БМП, медичним транспортом, технікою підтримки піхоти з 90 мм зброєю, засобом ППО з 20 мм гарматою, 120 мм мінометом і т.д.

ЗСУ мають отримати 25 "Піраній" у варіанті БТР, який має 8 провідних коліс, що дає техніці хорошу маневреність і прохідність пересіченою місцевістю, а також швидкість до 100 км/год по шосе.

БТР має вагу від 9,5 тонн, може нести, окрім екіпажу із трьох осіб, ще 12 десантників. Озброєння також може бути різним: великокаліберний кулемет 12,7 мм, гармата калібру 30 мм, гранатомет калібру 40 мм і навіть протитанкові ракети TOW.

Броня у Piranha стандартна – протипопульна та протиосколочна.

Словом, "Піраньї", що кусають, виявляться явно незайвим у ході бойових дій з окупантами, тим більше що ЗСУ вже отримали перші американські БТР Stryker, створені якраз на базі Piranha.