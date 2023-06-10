Що потрібно робити, якщо в динамік телефону випадково потрапила вода: 3 кроки

Можна віднести до сервісного центру або скористатися народними методами

Необережність може викликати безліч проблем, особливо якщо йдеться про мобільні телефони. Іноді навіть під час їжі або миття посуду складно відірватися від пристрою, і в результаті він може опинитися у воді. У таких випадках телефон перестає працювати, що викликає серйозне занепокоєння його власника, який поспішає звернутися до сервісного центру.

Насправді в деяких ситуаціях можна допомогти телефону самостійно, але необхідно діяти швидко, пише itechua. Якщо ви бажаєте осушити динамік самостійно, є три способи, якими можна скористатися. Важливо, що якщо жодна з цих порад не призведе до ремонту, це може вказувати на незворотні пошкодження динаміка, і, отже, потрібно піти до майстра.

Що робити, якщо в динамік потрапила вода

Якщо можливо, зніміть задню панель, вийміть слоти для SIM-карт та батарею. Оберніть все в сухий рушник, який добре вбирає вологу, і залиште до повного висихання. Покладіть сухий рис у контейнер і акуратно помістіть смартфон таким чином, щоб динамік повністю був засипаний. Використовуйте спеціальні програми для видалення вологи та очищення динаміків, доступні в магазинах програм. Вони виробляють звуки, які й виштовхують воду.

Раніше "Телеграф" пояснював, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі. Названо найпростіше рішення.