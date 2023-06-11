Як визначити, які програми "вбивають" заряд телефону: покрокова інструкція

Простий алгоритм допоможе знайти "додатки-вампіри" на вашому гаджеті

Чим довше мобільний телефон може зберігати заряд, тим краще для користувача. Найбільше розряджають батарею гаджета додатки, у тому числі багато популярних програм типу Facebook. Дізнатися, які саме застосунки поглинають енергію акумулятора, дуже просто.

Щоб визначити додатки, що розряджають телефон, виконайте простий алгоритм. Покроковою інструкцією поділилося видання The Sun.

Робота у фоновому режимі, активність служб позиціонування, занадто багато повідомлень і віджетів – причини, через які програми можуть негативно вплинути на стан батареї. Але є спосіб виявити так звані застосунки-вампіри, які "крадуть" відсотки заряду Android.

Як дізнатися, які програми найбільше розряджають телефон:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть до "Акумулятора". Натисніть "Використання батареї": ви побачите список усіх встановлених вами додатків, а також відсоток заряду батареї, який вони використали за останні 24 години.

Так, деякі застосунки можуть споживати величезну кількість енергії — це зазвичай двозначні цифри використання батареї. У такому разі варто оновити програму. Якщо ситуація залишається такою самою, то за можливості видаліть додаток.

Крім того, ви можете примусово зупинити додаток, що зупинить всю фонову активність програми. Це легко зробити на сторінці "Використання батареї". Торкніться "важкої програми" та натисніть "Примусово зупинити".

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