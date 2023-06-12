Батарея довше зберігатиме заряд: що потрібно зробити з телефоном

Продовжити термін служби акумулятора смартфона дуже просто

Чим триваліший час автономної роботи мобільного телефону, тим краще для користувача. Якщо у вашому гаджеті "слабка батарея", ви можете вжити простих дій, щоб це виправити.

Варто спробувати чотири кроки, щоб продовжити термін служби батареї смартфона та збільшити час роботи Android-пристрою. Про них розповідає сайт Google.

По-перше, перезавантажте телефон. Для цього натисніть та утримуйте кнопку живлення приблизно 30 секунд, виберіть "Перезавантажити". Цю просту пораду озвучують експерти чи не щоразу, але недооцінювати її не варто.

По-друге, перевірте наявність оновлень Android. Перейдіть до "Налаштування" вашого телефону, натисніть "Система", а потім виберіть "Оновлення системи". З’явиться інформація про ваш статус оновлення. Виконайте вказівки на екрані.

По-третє, оновіть застосунки. Це можна зробити в Google Play Маркет. Зайдіть на свій профіль, відкрийте "Керування програмами та пристроями". У розділі "Доступні оновлення" виберіть оновлення всіх програм або певного додатку.

Кардинальний крок – скидання до заводських налаштувань. Пам’ятайте, що в такому випадку всі дані телефону будуть видалені. І хоча інформація, яку зберігає обліковий запис Google, буде відновлена, всі програми та пов’язані з ними дані зітруться. Перед виконанням скидання заводських налаштувань рекомендується зробити резервну копію вашого смартфона.

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