Видно здалеку, стріляє погано, легко зламається: окупанти знову "покращили" свою техніку

Окупанти лише полегшили ЗСУ поразку цієї техніки

Через величезні втрати в стовбурній та реактивній артилерії та нестачі вогневої потужності, окупанти продовжують створювати дедалі дивніші "гібриди" на базі злощасного МТ-ЛБ (багатоцільового тягача легкоброньованого).

На цей раз, як пише на своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, МТ-ЛБ забезпечили корабельними 140 мм реактивними установками МС-227. Останніми у складі комплексів А-22 "Вогонь" озброювалися за часів СРСР малі десантні кораблі на повітряній подушці проекту 12322 "Зубр".

Як зазначає експерт, якщо на "Зубрі" комплекс А-22 виглядав цілком доречно та ефективно, то МТ-ЛБ цей комплекс лише шкодить.

"Повністю заряджений А-22 "Вогонь", разом із далекоміром ДВУ-3-БС, важить 2,9 тонни. Тобто, на "мотолигу" встановили тритонну реактивну систему, з ефективною дальністю стрільби 800 метрів, а максимальною 4,5 км. ? Висновки напрошуються самі", — зазначає експерт.

Зауважимо, що максимальна вага МТ-ЛБ становить 12 тонн, і установка на неї ще 3 тонни А-22 створює величезний тиск на двигун тягача, відразу знижуючи його швидкість, маневреність, збільшуючи витрату ресурсу мотора і підвищуючи ризик його виходу з ладу.

Крім того, висота комплексу А-22 становить близько 2 метрів, як і у самого МТ-ЛБ. Тобто, машину висотою 4 метри можна буде виявити значно швидше, ніж нижчу. Разом із відсутністю броні все це робить знищення тягача доволі легким, а виживання екіпажу навпаки дуже проблематичним.

Раніше окупанти вже створили гібрид із трьох типів техніки, найстарішому з яких виявилося 80 років.