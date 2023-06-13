Якщо смартфон перегрівся: які трюки не охолодять, а зіпсують батарею

Через спеку ваш телефон може "гальмувати" та вимагати охолодження, але не всі дії в такій ситуації безпечні для пристрою

Влітку наші мобільні телефони більш схильні до ризику перегрітися. Пристрої не люблять екстремально високої температури. У разі перегріву через спеку смартфон може показати попередження, що означає, що вам необхідно його охолодити.

Багато користувачів припускаються помилок, намагаючись охолодити смартфон. Докладніше розповів технічний експерт Джеймс Браун, передає видання The Sun.

Якщо вашому гаджету занадто жарко, то він видасть попередження про те, що телефону необхідно охолонути, перш ніж він знову буде готовий до використання. Якщо говорити про пристрої Apple iOS та iPadOS, то вони найкраще працюють при температурі від 0° до 35° C, тоді як екстремально висока температура загрожує непоправною шкодою для батареї.

Як не можна охолоджувати телефон, якщо він перегрівся? Експерт озвучив застереження для власників iPhone, але вони будуть актуальними і для інших мобільних пристроїв. По-перше, навіть якщо ваш телефон є водонепроникним, занурювати гаджет у холодну воду для примусового охолодження — погана ідея.

По-друге, зберігати смартфон при температурі нижче за нуль також шкідливо, тому класти його в холодильник, морозильну камеру або кулер для води заборонено. Більше розумне рішення — перемістити телефон у тінь, обмежити використання, відмовитися від "важких програм" (наприклад, відеоігор) зменшити яскравість екрану, включити режим енергозбереження.

Крім того, експерт закликав не залишати смартфони в машині, бо температура в припаркованих автомобілях може перевищувати межу 35º C. Якщо ви використовуєте масивний чохол, він може заважати циркуляції повітря, що теж небажано в період спеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити свій мобільний телефон на пляжі. Там смартфону загрожує не лише перегрів, а й волога.