Десять до одного – чи така страшна для ЗСУ втрата 16 американських БМП

Олександр Коваленко впевнений – статистика говорить лише на користь Bradley

У ході контрнаступу, що розпочався на початку червня, ВСУ не тільки звільнили низку населених пунктів, а й зазнали відчутних втрат у бойовій техніці.

Так, за даними CNN, у ході боїв ЗСУ втратили 16 раніше отриманих американських БМП M2 Bradley із 109 отриманих, тобто близько 15%.

Як пояснює військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, БМП M2 Bradley масою 30 тонн має багатошарову рознесену броню, сталеві екрани, алюмінієву броню корпусу, динамічний захист. Днище посилено сталевим листом. Борт тримає кулю 14,5 мм, лоб – 25 мм підкаліберний бронебійний снаряд. У цілому нині ця БМП забезпечує максимальне виживання десанту.

Водночас радянські БМП їй значно поступаються. Так БМП-2 масою 15 тонн має сталеву катану гомогенну протипульну та протиосколочну броню. Верхній лист "на ура" прошивається 5,45 мм кулею, не кажучи вже про інші калібри і наїзди на міни. БМП-2 не дають високого захисту десантові, зате мають дуже непоганий показник плавучості.

Таку слабку броню БМП часів СРСР Олександр Коваленко пояснює слабким двигуном радянських бойових машин, на які просто не можна було ставити потужніший захист, щоб не перевантажувати двигун. І оскільки броня Bradley потужніша, саме їх і кинули на штурм.

"Бо навіть одне життя, цінніше 30/60 тонн металу", — резюмує експерт.

При цьому, як пише Олександр Коваленко, втрати російських бронемашин з початку червня склали 164 одиниці, що в 10 разів більше за втрати Bradley.

Нагадаємо, головний сержант 47-ї механізованої бригади ЗСУ Валерій Маркус закликав українців не піддаватися російській пропаганді, яка розповідає про нібито величезні наші втрати і невдачу наступу.