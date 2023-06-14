Контрнаступ ЗСУ триває одразу на кількох напрямках: свіжі карти боїв

Українські військові продовжують контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ триває одразу на кількох напрямках, тоді як ворог продовжує завдавати ударів по мирним українським містам.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу, окупанти розпочали передислокацію своїх військ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує спроби повної окупації Луганської та Донецької областей — минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 28 бойових зіткнень.

Бої у Луганській та Харківській областях

Протягом 13 червня ворог був активний у районі Білогорівки, Роздолівки та Веселого. В іншому ситуація у Харківській та Луганській областях без змін.

Бої у Донецькій області

Наші захисники продовжують просування на північному та південному флангах Бахмута, де також було зафіксовано спроби окупантів проводити контратаки.

За даними Міноборони України, вчора наші військові просунулися на 250 метрів у районі Берхівського водосховища та на 200 м у напрямку Торецька.

Також зазначається, що окупанти почали стягувати на схід України додаткові сили із Херсонської області. Відомо про прибуття чеченських підрозділів "Ахмат" на лінію Авдіївка-Донецьк.

13 червня окупанти провели обмежені наземні атаки в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Зокрема, ворог намагався відбити Макарівку та проводив безуспішні дії у Времівці.

Ситуація у південних областях України

У Міноборони повідомляли, що ЗСУ просунулися на Бердянському напрямку на 500-1000 метрів, нашим захисникам вдалося звільнити близько 3 квадратних кілометрів території.

13 червня бійці ЗСУ також провели успішні наземні атаки на заході Запорізької області. Зокрема, були атаки в районі П’ятихаток та Дорожнянків, бої продовжуються на південь від Орєхова та поблизу Лобкового.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента кажуть, що Україна в ході контрнаступу розраховує звільнити всю свою територію, включаючи окупований Кримський півострів. При цьому там дали зрозуміти, що ця кампанія не буде швидкою.