Як збільшити час роботи смартфона: батарея прослужить довше з 4 порадами

Оновлення програм часто включають поліпшення енергоефективності

Якщо ваш мобільний телефон починає швидко втрачати заряд акумулятора, не турбуйтеся. Продовжити час роботи вашого смартфона можна, якщо знати деякі секрети оптимізації батареї.

Власники смартфонів часто запитують, як покращити продуктивність акумулятора гаджета і продовжити час автономної роботи телефону, пише itechua. У цій статті ми надамо практичні рекомендації, які допоможуть вам у цьому.

Яскравість екрана

Одна з порад полягає у регулюванні яскравості екрана. Це дозволить значно збільшити тривалість роботи смартфона, особливо, якщо ви часто користуєтеся ним на вулиці.

Фонові програми

Друга порада полягає в ефективному керуванні фоновими програмами, оскільки деякі з них можуть призводити до скорочення часу роботи акумулятора.

Режим енергозбереження

Порада номер три полягає в активації енергозберігаючого режиму. Практично всі сучасні смартфони мають цю можливість, і його використання здатне значно продовжити час автономної роботи акумулятора.

Оновлення

Ця порада полягає в тому, щоб регулярно оновлювати операційну систему та програми. Оновлення часто включають поліпшення, які допомагають знизити енергоспоживання.

Раніше ми розповідали, чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону. У цьому випадку не варто забувати про безпеку дітей.