Як користуватися телефоном у спеку, щоб він не зламався: шість важливих нюансів

Надто висока температура небезпечна для смартфона

Влітку екстремальна температура може пошкодити ваш мобільний телефон, як батарею пристрою, так і інші компоненти. Щоб перегрівання не призвело до поломки, важливо захистити гаджет від спеки.

В умовах високої температури користувачі повинні дотримуватися шести простих правил, щоб телефон не зламався. Про них розповідає матеріал Time.

Вийміть телефон із кишені

У спекотний день не варто тримати телефон у кишені, бо тепло вашого тіла не дасть пристрою охолонути. Під час заряджання поміщайте гаджет у затінене місце далеко від ізоляційних матеріалів. Пам’ятайте, що акумулятор перегрітого телефону може потекти або спалахнути.

Менше "важких програм" або авіарежим

Не лише зовнішня температура може спричинити перегрівання телефону. Якщо ви граєте в ігри або багато дзвоните, то гаджет працюватиме більше і виділятиме багато тепла. У поєднанні з високою температурою навколишнього середовища це може призвести до перегріву. Якщо потрібно, щоб смартфон охолов, переведіть його в режим польоту та перестаньте використовувати ресурсомісткі програми. В ідеалі якийсь час не користатися смартфоном взагалі.

Не залишайте гаджет у машині

Автомобіль у спекотний день – така собі теплиця, де температура може досягати рекордної позначки всього за пару годин. Тому залишити в машині влітку телефон так само, що власноруч зламати його.

Не заряджайте під прямим сонячним промінням

Заряджання телефону може призвести до нагрівання гаджета. Якщо ви залишите свій телефон під прямим сонячним промінням, то теплове навантаження на акумулятор зросте, що збільшує ризик перегріву.

Не заряджайте телефон під подушкою

Залишати телефон під подушкою, ковдрою чи іншим матеріалом – погана ідея. У спекотний день тепло, що виділяється телефоном у процесі заряджання, може піднятися до небезпечного рівня, якщо не дати йому розсіюватися. Обов’язково заряджайте телефон у тіні, бажано на твердій прохолодній поверхні.

Не кладіть у морозилку, якщо смартфон перегрівся

Швидкі перепади температури також шкідливі для телефону. Якщо ви помістите гарячий смартфон у морозильник, то може виникнути конденсація та вода, швидше за все, потрапить усередину вашого гаджета. Щоб охолодити телефон, просто залиште його на деякий час у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, якщо телефон перегрівся. Деякі популярні в мережі трюки не охолодять гаджет, а лише зіпсують.