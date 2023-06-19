Смартфон завис і екран не реагує: як упоратися із проблемою за кілька секунд

Розв'язання цієї проблеми — елементарне

З такою проблемою, напевно, стикався кожен — телефон різко завис і не відповідає на запити, екран також не відгукується. Якщо вам знайома ця проблема, ви, швидше за все, знаєте що робити, якщо ж ні — не нервуйте. Найчастіше вирішується проблема дуже легко.

Все, що вам потрібно — це перезавантажити свій смартфон, пише портал itechua. Цей процес допоможе смартфону, коли він не справляється з великим обсягом завдань і перестає з’єднуватися з програмами через переповнену пам’ять і помилки в роботі ОС.

Також такі збої можуть бути результатом дій шкідливих вірусів. Тому обов’язково "заведіть" своєму гаджету антивірус.

Телефон завис і не відповідає: що робити

Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення кілька секунд – вона знаходиться на лівій або правій стороні смартфона. На екрані мають з’явитися команди: вимкнути та перезавантажити. Виберіть кнопку перезавантаження. Цей спосіб підходить, якщо телефон ще реагує на кнопки.

Якщо смартфон завис "сильніше", можна використовувати наступне поєднання клавіш для примусового перезавантаження. Одночасно натисніть та утримуйте клавіші живлення та гучності кілька секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, якщо телефон перегрівся. Деякі популярні в мережі трюки не охолодять гаджет, а лише зіпсують.