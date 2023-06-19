Горять, як солома: як бійцям ЗСУ вдається так часто збивати хвалені Ка-52 окупантів

Вертолітопад говорить про слабкість Ка-52, яку використовують ЗСУ

Всього за три дні російські окупанти в Україні втратили від дій ЗСУ вже чотири свої ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" вартістю близько 16 млн доларів кожен. І це незважаючи на те, що це один з найновіших російських літальних апаратів, прийнятий на озброєння в 2011 році.

Про це повідомляє Громадське ТБ, наголошуючи, що всі гелікоптери були збиті 16-18 червня, незважаючи на їх потужне озброєння.

Ка-52 спочатку планувався як командирський гелікоптер, який мав координувати дії бойової групи, але в результаті став ударним. Для атаки вертоліт озброюється трьома гарматами калібру 23 та 30 мм, протитанковими та некерованими ракетами, авіабомбами, всього до 2,8 тонн різного озброєння.

Вже перше використання Ка-52 під час агресії проти України показало вразливість для ППО, тому використовувати їх, за даними іноземних експертів, намагалися як "повітряну реактивну артилерію" — пускаючи ракети по навісній траєкторії далеко від лінії фронту. Природно, що точність та ефективність Ка-52 виявилися вкрай низькими.

При цьому, за даними західних ЗМІ, хоча захисна система Ка-52 та датчики попередження про наближення ракет справно сигналізували про небезпеку, насиченість ЗСУ засобами ППО, особливо переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger, дозволяли їм легко знищувати "Алігатори".

Більше того, до кінця 2022 року окупанти втратили до 25 вертольотів, причому один з них був збитий протитанковою ракетою, не призначеною для боротьби з вертольотами.

Після цього Ка-52 стали набагато рідше застосовуватися на передовій до червня 2023 року, коли окупанти зазнали таких великих втрат.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює величезними втратами росіян в артилерії — 916 одиниць з травня, що і змушує окупантів використовувати дорогий Ка-52 для повітряної підтримки на передовій. У цій ситуації насиченість ЗСУ засобами ППО і приносять такі плоди, як чотири збиті "Алігатори" за три дні.