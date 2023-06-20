Безпілотники отримали нову прошивку

ЗСУ використовують на полі бою нові дрони-камікадзе під назвою Pegas+, розроблені українськими фахівцями. Вони є модифікацією FPV-дронів Pegas, які вже давно допомагають нашим захисникам кошмарити окупантів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі організації "Ескадрон", яка займається виробництвом безпілотників та навчанням пілотів.

Так, розробники вже давно постачають українським воїнам свої FPV-дрони Pegas та Everstake. А нещодавно ними було створено покращену версію "Пегаса". Вона отримала нову прошивку, конструкцію зі збільшеною далекобійністю, витривалістю та вантажопідйомністю. Таким чином, дрон тепер здатний нести ще більше вибухівки.

"При кураторстві англосаксів, євреїв і таємних лабораторій Пентагону нам вдалося поліпшити конячку до невпізнання", — пишуть творці дрону.

Наголошується, що PEGAS+ вже встиг показати блискучі результати на фронті, знищивши російську БМП.

"Пегас + був модифікований для потреб підрозділів спеціального призначення і переданий найкращим пілотам. І ці екіпажі вже показують фантастичні результати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Португалія передасть українським військовим безпілотники Tekever AR3. Вони можуть бути використані як при наземних, і при морських місіях.