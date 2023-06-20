Що робити, якщо ноутбук почав шуміти: не поспішайте нести в ремонт

У деяких ситуаціях може допомогти звичайний пилосос

З часом у кожного не тільки починає пищати зарядка телефону, але й ноутбук може неприємно здивувати, коли голосно почне шуміти. Пропонуємо ознайомитися з головною причиною цього явища та з рекомендаціями щодо усунення проблеми.

Якщо ви тільки-но купили новий ноутбук, то шум, який ви чуєте, швидше за все, є звичайним звуком, що видається вентилятором усередині пристрою. Але якщо вашому ноутбуку вже понад рік, і раніше такого шуму не було, то можливо, необхідно провести очищення системи охолодження від пилу, що накопичився. Про це пише ukr.media.

Проблема, що часто виникає, пов’язана з накопиченням пилу в отворах пристрою. Компоненти ноутбука починають нагріватись, і вентилятори намагаються знизити температуру поверхонь.

Як почистити ноутбук

Просто потрібно видалити дрібні жорсткі частинки компонентів пристрою. Іноді це можна зробити, підставивши пилосос до вентиляційних отворів ноутбука.

Якщо це не допомагає, доведеться розібрати ноутбук. Однак у такому разі рекомендується довірити цю роботу професіоналам у сервісному центрі, оскільки шум може спричинити не лише пил, а й пошкоджені окремі компоненти.

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